الاتحاد المصري يعلن إيجابية المسحة الثانية لـ صلاح والنني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية المسحة الثانية لنجمي المنتخب الوطني محمد صلاح والنني، إذ أجرى "صلاح" اليوم مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية.

كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وقد عاد المنتخب صباح اليوم من "توجو" بعد الفوز الملهم بنيجة 3/1 لصالح الفراعنة واستقبل البعثه دكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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والجدير بالذكر ان اعلن الأتحاد المصري علي حسابةالرسمي "فيس بوك" اصابة احمد حسن كوكا بفيروس كورونا المستجد.

