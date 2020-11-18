بلاغ للنائب العام ضد آمنة نصير بتهمة ازدراء الأديان

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة عليا، ضد آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لاتهامها بجريمة ازدراء الأديان.

جاء بالبلاغ كالآتي: " خرجت آمنة نصير في إحدى اللقاءات التليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم بفتوى تدل علي عدم معرفتها بأصول دينها وتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبعد أكثر من مائة عام تداولوا عليه مشاهير المفسرين وعلماء الأزهر وقراء القرآن الكريم".

أطلت علينا بتصريح قالت فيه: (إنه لا يوجد نص يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، مشيرة إلى أن غير المسلم هو “المسيحي واليهودي” وهما من أهل الكتاب، والقرآن اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى )، وقد خالفت بذلك القرآن الكريم والذي جاء في سورة الممتحنة بالآية 10 ، 11 قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.

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وبذلك تكون قد أعطت الأذن بزواج المسلمة بغير المسلم الذي ليس له ولاية عليها ويخالفها في تقاليد دينها ولا تكون ملزمة بتنفيذ أحكام شريعته وخالفت بذلك الآية الكريمة والتي قد حرم الله هذا الأمر منذ مئات السنين وذكره في كتابه الكريم.

