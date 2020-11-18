المالية الليبية: 42 مليار دينار حجم إيرادات الدولة للعام الجاري مقابل 29 مليار نفقات

كشفت وزارة المالية الليبية، أن حجم الإيرادات المحصلة للدولة في العام الجاري بلغ 42 مليار دينار، فيما وصل حجم النفقات إلى ما قيمته 29 مليار دينار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، أنه وبحسب ملخص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي الذي نشرته الوزارة عبر منصتها الرسمية، فقد تمثلت هذه الإيرادات في قرض من قبل المصرف المركزي بطرابلس بمبلغ 20 مليار دينار، بينما حققت الإيرادات المالية من الموارد النفطية والسيادية حوالي 7 مليار.

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في سياق متصل، ناقش السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع الممثل الخاص الجديد لمنظمة اليونسيف في ليبيا، عبد القادر موسى، عمل المنظمة المهم في ليبيا.

كما تناول الاجتماع حسب الصفحة الإلكترونية الرسمية للسفارة الأمريكية مجموعة واسعة من القضايا التي تواجه صحة الأطفال وسلامتهم في ليبيا بما في ذلك نقص التطعيمات وسلامة الأطفال المهاجرين والرصد والإبلاغ عن الأطفال المجندين وجهود الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

