محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لإنشاء حديقة عامة ومشتل فى ههيا

وأوضح المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن الحديقة ستقام على مساحة 240 م طول وعرض 20 م محاطة بسور شجرى "سياج أخضر" بالإضافة إلى تركيب نجيل مزود بالرى بالرشاشات وغرس أحواض الزهور الملونة ووضع مقاعد ثابتة لاستقبال المواطنين والزائرين للاستراحة عليها ليصبح متنفسا ومتنزهاً لأهالى المدينة.
كما قرر المحافظ تخصيص 1000 م2 من إجمالى مساحة الحديقة العامة لإنشاء مشتل زراعى لإجراء عملية التكاثر والرعاية، وإنتاج العديد من شتلات النباتات، وزراعة البذور وبعض الأصناف بغرض إنتاج الشتلات، ونباتات الزينة، والأسيجة النباتية، والمتسلقات، والنباتات العشبية المزهرة، وغيرها، لتلبية احتياجات مشاريع التشجير والتجميل والتنسيق بمحافظه الشرقية.
وأعطى محافظ الشرقية، تعليماته لرئيسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع وحده التدخل البيئى السريع لرفع جميع مخلفات القمامة بالمقلب ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، والتى تسببت لسنوات طويلة فى انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة نتيجة اشتعالها الذاتى مما أضر بصحة المواطنين لتحويله فورا إلى حديقة عامه لإضفاء الطابع الجمالى والحضارى على المدينة.
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