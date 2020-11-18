الإفتاء تحسم الجدل: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم

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وقالت دار الإفتاء خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعى "قطعى" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام والعلة الأساس فى هذه المسألة تعبدية.
وأضافت الدار: بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهى حِكَمٌ لا عِلَ، فالأصل فى الزواج أنه أمرٌ إلهى وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
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