بحضور مدبولى.. توقيع بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة الداخلية واتحاد الغرف

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، و"جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وذلك بمقر رئاسة الوزراء؛ بشأن تقديم الجهاز لمخططاته التنموية إلى "المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة" لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالح الجهاز.





وقع البروتوكول اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح بيان صحفى نشره مجلس الوزراء، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المشترك بين طرفيه، باعتبار "المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة"، هيئة حكومية تعنى بتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة، واختيار أنسبها لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وباعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية، هيئة عامة حكومية تعنى بتحقيق الانطلاقة الاستثمارية للمناطق التجارية واللوجستية الداخلية، ووضع قواعد استثمارية طموحة.

من أجل ذلك، اتفق الطرفان على أن يقوم الجهاز بتقديم مخططاته التنموية ومشروعاته المُخططة إلى المركز، والمقترحات اللازمة بالمساحات المطلوبة لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالحه، ويقوم المركز بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، لاستصدار قرار التخصيص بشأن المساحات المطلوبة للمشروعات المشار إليها لصالح الجهاز.

كما تشكل لجنة مشتركة من الطرفين يتناوب على رئاستها مدير المركز، ورئيس الجهاز، على أن تجتمع مرة كل أسبوعين للنظر فى موضوعات الدراسة المطلوبة، وتذليل كافة الصعاب والعوائق الخاصة بها.