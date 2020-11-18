صور .. محافظ الفيوم : توفير طاقة كهربائية لزيادة الاستثمارات بكوم أوشيم

فى بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصا بعد ارتفاع مؤشر الإصابات فى الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس فى بعض المناطق.

وشدد الأنصارى، على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس فى نجاح أى إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتى لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.

وأشاد الأنصارى، خلال اللقاء بدور القطاع الصحى بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددى فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلى أنه يتم عقد لقاء دورى مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوى المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقى السلبيات التى حدثت خلال الموجة الأولى.

وفى ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذى مع هذا الملف تم بشكل جيد.

كما أعرب عن شكره وتقديره لمسئولى مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام، يضمن تحقيق المستهدف فى العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف خاصة فى مراكز سنورس وطامية وإطسا.

وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تم رصد عدد من المواطنين يقومون بتقديم طلبات للتصالح، ثم يقومون بالبناء بعدها، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ولفت المحافظ الى الانتهاء هذا العام من الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتا إلى العمل لوضع المحافظة على خريطة التنمية الخاصة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير 10 مناطق غير مخططة بالفيوم يقطنها نحو 120 ألف مواطن، تحت اشراف مجلس الوزراء، وسيتم استثمار كافة أصول الدولة غير المستغلة بهذه المناطق فى أعمال التطوير.

كما ناقش الأنصارى خلال الاجتماع موقف استكمال مشروع الصرف الصحى بقريتى فرقص وسرسنا، حيث قال ممثل شركة المياة والصرف الصحى، إنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروعين.

وأوضح أنه بالنسبة لمشروع الصرف بسرسنا تمت الترسية على أحد المقاولين، وسيتم البدء فى العمل خلال أيام، أما فيما يتعلق بمشروع الصرف بقرية فرقص فقد تم الانتهاء من البت الفنى، وخلال 15 يوما من الآن سيتم دفع التأمين النهائى واستلام الموقع.

وأكد المحافظ على متابعة أعمال التنفيذ بشكل دورى للانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المقررة لتقدم خدماتها للمواطنين.

وكشف المحافظ عن توفير طاقة كهربائية لزيادة فرص الاستثمار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لافتاً إلى طرح عدد من قطع الاراضى بالمنطقة أمام المستثمرين، خلال شهر لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وردًا على شكوى من أحد المواطنين بشأن توصيل خدمات الصرف الصحى لتقسيم الأندلس "قرطبة"، وجه المحافظ، كل من السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة طامية ومسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع الشركة التى قامت بتقسيم المنطقة وممثلى التقسيم، لوضع حلول جذرية للمشكلة.

كما استجاب محافظ الفيوم لشكوى مواطن من عدم إنارة عدد من الطرق، موجها رئيس مدينة طامية، بمراجعة الإنارة بالمنطقة وتزويدها بكشافات جديدة لتحسين الإنارة بها، وكذلك حصر أعداد الوحدات السكنية بمنطقة أرض زهير وعرض الشوارع التى تطل عليها، لمراجعة القيم السعرية للتصالح، لدراسة إمكانية تخفيضها مرة أخرى من عدمه.