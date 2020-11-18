خلال عامين.. أبرز جهود حزب مستقبل وطن فى خدمة المجتمع 

وبحسب التقرير، فإن أبرز جهود "مستقبل وطن" خلال الفترة الماضية اهتمام الحزب بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، فقد نظم نحو 3 آلاف قافلة طبية منذ عام 2018 وتم علاج 25 ألف مواطن من فيروس سى بالمجان بكل محافظات الجمهورى.

وابتكر "مستقبل وطن" فكرة تجهيز أتوبيسات كعيادات مُتنقلة بأطقمها الطبية لتقديم خدماتهم العلاجية للمواطنين، كما وزع مليون ونصف مطبوع إرشادى بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين والحد من مخاطر إنتشار فيروس كورونا، وسُبل الوقاية منه، و80 ألف حقيبة تحتوى على بعض وسائل التعقيم والتطهير (كمامات – قفازات طبية – مواد مُطهرة) بمختلف المحافظات، فضلاً عن تشكيل مجموعات من شباب الحزب وبعض المتُخصصين لإجراء عمليات تطهيروتعقيم لدور العبادة والمصالح حكومية والخدمية ووسائل النقل والمواصلات وماكينات الصرف الآلى ومنشآت سياحية.

ونظم "مستقبل وطن" العديد من القوافل البيطرية بجميع المناطق الريفية للكشف على الماشية وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وذلك فى إطار برامج دعم الفلاح المصرى، وأقام 350 معرضا منذ عام 2018 بجميع المحافظات، لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة وكذا التكفل بدفع المصروفات لنحو 85 ألفا من الطلبة الغير قادرين مع الحرص، على أن يتم ذلك بصورة سنوية قبل بدء العام الدراسى.

وساعد ألفى الشباب مُقبلين على الزواج على مدار سنتين، من خلال تجهيز الفتيات بالأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات بالعديد من محافظات الوجهين، البحرى والقبلى، واستفاد منها ما يقرب من مليون أسرة على مدار سنتين.

ووزع الحزب 2 مليون بطانية على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات، مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة منتظمة قبل بدء موسم الشتاء من كل عام، وأقام ألف منفذ لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات بأسعار مخفضة، فى إطار المُساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الحزب إلى توقيع العديد من البروتوكولات مع بعض الشركات والمصانع الخاصة بشأن إقامة منتديات لتوفير فرص العمل للشباب حيث تم توفير ما يقرب من 7 آلاف فرصة عمل لهم بمختلف المحافظات على مدار عامين، ووزع كميات من المواد الغذائية المجانية على الأسر الفقيرة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى صاحبت انتشار فيروس كورونا، خاصةً خلال شهر رمضان، واستفاد منها نحو مليون أسرة على نطاق كل المحافظات.

وأقام الحزب العديد من السرادقات أمام البنوك ومكاتب البريد ودفع بالعديد من شباب الحزب لتنظيم عملية صرف المعاشات لكبار السن، والمنح المقدمة من الدولة لمتضررى فيروس كورونا مع مراعاة الإرشادات الصحية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وأعاد تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتوزيع العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً فى العديد من المحافظات، ووزع 2 مليون شنطة رمضان ووجبات جاهزة على العمال خلال شهر رمضان، ووزع كميات كبيرة من حلوى المولد على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات وذلك على مدار العامين الأخيرين.

وتبنى الحزب مبادرات مختلفة تم من خلالها مساعدة العديد من الحالات الإنسانية التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتقديم أوجه الدعم لهم، المتمثل فى إيجاد فرص عمل وتوفير سكن والتكفل بمصاريف التعليم وتوفير العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية.

وعقد الحزب العديد من الندوات التثقيفية فى كل المجالات بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسى للحزب بحضور العديد من الوزراء وبعض الشخصيات العامة، كما عقد العديد من ورش العمل بمقرات الحزب بجميع المحافظات لتدريب السيدات والشباب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومفهوم الأمن القومى.

ودشن مسابقات رياضية ومعسكرات شبابية، أبرزها دورى مستقبل وطن للكرة الخماسية على مستوى الجمهورية وتكريم الفرق الفائزة، وفعل الأنشطة الرياضية بنادى مستقبل وطن بالسيدة زينب، واضطلع الحزب بالتكفل بسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء لـ 27 ألف مخالفة بناء بواقع ألف مخالفة بكل محافظة.

جدير بالذكر أن الحزب تبنى مبادرة تستهدف حث رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لتفعيل دورهم المجتمعى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بشأن ضرورة التخفيف على المواطن البسيط، من خلال المُساهمة فى التكفل بسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء على مستوى كل محافظات الجمهورية.