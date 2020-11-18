مدينة الأبحاث العلمية تنظم حملة للتوعية بكورونا لطلاب المدارس ببرج العرب

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، اليوم الأربعاء، حملة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة "25 مدرسة مقسمة على عدة مراحل"، بمدينة برج العرب الجديدة والقديمة والقرى المحيطة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأشارت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إلى أن تنظيم الحملة جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى مديرية الإدارة التعليمية ببرج العرب الجديدة. وأوضحت أن عددًا من الشركات شاركت فى فعاليات الحملة، من خلال توفير مستلزمات الوقاية "معقمات - كمامات - واقى للوجه - مطهرات"، لتوزيعها على طلاب المدارس. وأضافت الدملاوى أن المدينة نظمت محاضرات توعية للطلاب، بشأن طرق الوقاية والحماية من الفيروس. كما قدمت شرحًا للمدرسين حول كيفية عمل فصل نموذجى من حيث التباعد، وطرق التطهير السليمة والفعالة، بالإضافة إلى توزيع مواد فيلمية عن مقاومة الفيروس وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية التعامل مع المرضى.

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