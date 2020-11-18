الحماية المدنية تنقذ مريضة نفسيا هددت بالانتحار لرغبة أسرتها احتجازها بمستشفى

أنقذ أفراد من إدارة الحماية المدنية بالجيزة سيدة "مريضة نفسياً"، عقب قيامها بغلق الشقة محل سكنها بالعمرانية والتهديد بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس. وتبين أن السيدة أقدمت على الانتحار بعد حضور شقيقتها لاصطحابها إلى أحد المستشفيات. وتمكنت القوات من الدخول إلى الشقة والسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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