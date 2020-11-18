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بيت العائلة المصرية يهنىء البابا تواضروس بذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه

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أحمد جودة - القاهرة - عقد بيت العائلة المصرية اجتماعًا موسعًا لفروع بيت العائلة، برئاسة الدكتور محمد شامة، أمين ‏عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين ‏العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر ‏للوجه البحري، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية ‏بالمحافظات، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وانجازات بيت العائلة.‏

في بداية الاجتماع حرص أعضاء بيت العائلة المصرية على توجيه التهنئة لقداسة البابا ‏تواضروس، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه، بطريركًا للكرازة المرقسية، ثم ‏عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات أهم الإنجازات والمعوقات التي ‏واجهتهم، كما تم مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.‏

و أكد الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة ‏المصرية من كل المحافظات يأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء ‏بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة في حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره ‏في تناغم المجتمع المصري وترابطه.‏

من جانبه شدد الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، على عدم قبول الإساءة ‏للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا على ضرورة التصدي لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت ‏وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام ‏والمواطنة والتعايش السلمي ولا مجال للإساءة إليها.‏

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، أن الهدف من بيت العائلة هو ‏تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفه، لذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه ‏المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالي، مشيدًا بالمجهودات التي قام بها ‏أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.‏

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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