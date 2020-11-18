نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت العائلة المصرية يهنىء البابا تواضروس بذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه في المقال التالي
في بداية الاجتماع حرص أعضاء بيت العائلة المصرية على توجيه التهنئة لقداسة البابا تواضروس، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه، بطريركًا للكرازة المرقسية، ثم عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات أهم الإنجازات والمعوقات التي واجهتهم، كما تم مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.
و أكد الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة المصرية من كل المحافظات يأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة في حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره في تناغم المجتمع المصري وترابطه.
من جانبه شدد الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، على عدم قبول الإساءة للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا على ضرورة التصدي لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام والمواطنة والتعايش السلمي ولا مجال للإساءة إليها.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، أن الهدف من بيت العائلة هو تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفه، لذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالي، مشيدًا بالمجهودات التي قام بها أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.