المصائب لا تأتي فرادى.. بعد صلاح ليفربول يخسر مدافعه أمام ليستر

تعرض ليس ويليامز مدافع ليفربول الإنجليزي للإصابة في الفخذ، وذلك قبل أيام من مواجهة ليفربول لليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومن الوضح أن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد أيام قليلة من تلقي يورجن كلوب خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، يفقد اليوم واحد من أهم لاعبيه في ظل إصابة مدافعه الهولندي ڤان ديك .
وذكرت صحيفة " سكاي" البريطانية، أن ريس ويليامز عاني من إصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21، وتم استبعاده من العسكر.
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يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 17 نقطة.
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