المرشح حماده حلبى ببني مزار يرفض التحالفات الانتخابية: تسلب حرية الناخب

رفض الدكتور حمادة حلبى المرشح المستقل عن دائرة بنى مزار، مغاغة، العدوة، ما يسمى بالتحالفات الانتخابية، لأنها لا تدع للمواطن حرية اختيار المرشحين الأكفاء، حيث يفرض عليه أسماء بعينها من قبل مرشحه المفضل.
كما رفض حلبى، في بيان صحفي، أن يكون هناك مرشحا لطائفة أو فئة بعينها تحت قبة البرلمان بل يجب أن يكون النائب البرلماني ممثلا لكل أبناء دئراته خاصة وللوطن عامة.
وأكد حلبى على أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المنافسين، تاركا للمواطن حرية المقارنة ومن ثم الاختيار الصحيح بما يحقق تطلعات وآمال الناخبين.
وشدد حلبى أنه فى حال فوزه فى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية لن يكون مجرد يد مرفوعة بالموافقة على قوانين مطروحة للمناقشة بل سيكون مشاركا فى صنع وسن القوانين التى تخدم المواطن وتخفف عن كاهله الظروف المعيشية الصعبة.
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وأعلن حلبى أن يولي الصحة والتعليم اهتماما كبيرا فى برنامجه الانتخابى لأن المواطن المتعلم المثقف يساعد فى بناء وطنه ويضمن مستقبل أفضل له ولأسرته وهو ما ينعكس على على المجتمع المحيط وبالتالي الوطن ككل.
ووعد حلبى الناخبين بأنه يطمح إلى أن يحول الدئرة إلى منطقة موفرة لفرص العمل من خلال المساعدة فى إجراءات المشروعات الصغيرة، ومطالبة مؤسسات الدولة بالقيام بدورها تجاه أبناء الصعيد وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووجه حلبى الشكر لأبناء بنى مزار ومغاغة والعدوة على ثقتهم فيه فى انتخابات الجولة الأولى، وطالبهم بالدعم والتأييد فى انتخابات جولة الإعادة يومي 23 و 24 من الشهر الجاري، ووجه الشكر لكهنة مطرانية بنى مزار والبهنسا ومطرانية مغاغة والعدوة على حسن الاستقبال والدعم والتأييد، مؤكدا على أن هذا ليس بجديد على الكنيسة المصرية ودورها الوطنى فى الوعى والتثقيف وروح المواطنة التى تغرسها من خلال ضرب أروع الأمثلة فى دعم الوطن وإعداد شباب وطنى واعي.
وخص حلبى كهنة قرية دير "الجرنوس" بالشكر على حسن استقبالهم ودعمهم له وتأييده فى الجولة الأولى، مشيرا إلى أن هذه القرية تباركت بزيارة العائلة المقدسة لها خلال رحلتها إلى مصر.
جدير بالذكر أن الدكتور حماده محمد حلبى ٤٣ عاما وكيل كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، وكان قد حصل على بكالوريوس الصيدلة عام ٢٠٠٠ بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف، ثم معيدا فى ٢٠٠٢، إلى أن حصل على الدكتوراه فى ٢٠١١، ثم اختير رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة فى ٢٠١٧.
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