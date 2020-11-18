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المرشح حماده حلبى ببني مزار يرفض التحالفات الانتخابية: تسلب حرية الناخب

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رفض الدكتور حمادة حلبى المرشح المستقل عن دائرة بنى مزار، مغاغة، العدوة، ما يسمى بالتحالفات الانتخابية، لأنها لا تدع للمواطن حرية اختيار المرشحين الأكفاء، حيث يفرض عليه أسماء بعينها من قبل مرشحه المفضل.

كما رفض حلبى، في بيان صحفي، أن يكون هناك مرشحا لطائفة أو فئة بعينها تحت قبة البرلمان بل يجب أن يكون النائب البرلماني ممثلا لكل أبناء دئراته خاصة وللوطن عامة.

وأكد حلبى على أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المنافسين، تاركا للمواطن حرية المقارنة ومن ثم الاختيار الصحيح بما يحقق تطلعات وآمال الناخبين.

وشدد حلبى أنه فى حال فوزه فى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية لن يكون مجرد يد مرفوعة بالموافقة على قوانين مطروحة للمناقشة بل سيكون مشاركا فى صنع وسن القوانين التى تخدم المواطن وتخفف عن كاهله الظروف المعيشية الصعبة.

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وأعلن حلبى أن يولي الصحة والتعليم اهتماما كبيرا فى برنامجه الانتخابى لأن المواطن المتعلم المثقف يساعد فى بناء وطنه ويضمن مستقبل أفضل له ولأسرته وهو ما ينعكس على على المجتمع المحيط وبالتالي الوطن ككل.

ووعد حلبى الناخبين بأنه يطمح إلى أن يحول الدئرة إلى منطقة موفرة لفرص العمل من خلال المساعدة فى إجراءات المشروعات الصغيرة، ومطالبة مؤسسات الدولة بالقيام بدورها تجاه أبناء الصعيد وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه حلبى الشكر لأبناء بنى مزار ومغاغة والعدوة على ثقتهم فيه فى انتخابات الجولة الأولى، وطالبهم بالدعم والتأييد فى انتخابات جولة الإعادة يومي 23 و 24 من الشهر الجاري، ووجه الشكر لكهنة مطرانية بنى مزار والبهنسا ومطرانية مغاغة والعدوة على حسن الاستقبال والدعم والتأييد، مؤكدا على أن هذا ليس بجديد على الكنيسة المصرية ودورها الوطنى فى الوعى والتثقيف وروح المواطنة التى تغرسها من خلال ضرب أروع الأمثلة فى دعم الوطن وإعداد شباب وطنى واعي.

وخص حلبى كهنة قرية دير "الجرنوس" بالشكر على حسن استقبالهم ودعمهم له وتأييده فى الجولة الأولى، مشيرا إلى أن هذه القرية تباركت بزيارة العائلة المقدسة لها خلال رحلتها إلى مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور حماده محمد حلبى ٤٣ عاما وكيل كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، وكان قد حصل على بكالوريوس الصيدلة عام ٢٠٠٠ بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف، ثم معيدا فى ٢٠٠٢، إلى أن حصل على الدكتوراه فى ٢٠١١، ثم اختير رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة فى ٢٠١٧.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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