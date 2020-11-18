المرشح حماده حلبى ببني مزار يرفض التحالفات الانتخابية: تسلب حرية الناخب

رفض الدكتور حمادة حلبى المرشح المستقل عن دائرة بنى مزار، مغاغة، العدوة، ما يسمى بالتحالفات الانتخابية، لأنها لا تدع للمواطن حرية اختيار المرشحين الأكفاء، حيث يفرض عليه أسماء بعينها من قبل مرشحه المفضل.

كما رفض حلبى، في بيان صحفي، أن يكون هناك مرشحا لطائفة أو فئة بعينها تحت قبة البرلمان بل يجب أن يكون النائب البرلماني ممثلا لكل أبناء دئراته خاصة وللوطن عامة.

وأكد حلبى على أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المنافسين، تاركا للمواطن حرية المقارنة ومن ثم الاختيار الصحيح بما يحقق تطلعات وآمال الناخبين.

وشدد حلبى أنه فى حال فوزه فى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية لن يكون مجرد يد مرفوعة بالموافقة على قوانين مطروحة للمناقشة بل سيكون مشاركا فى صنع وسن القوانين التى تخدم المواطن وتخفف عن كاهله الظروف المعيشية الصعبة.

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