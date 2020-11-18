لجنة البيئة بـ« تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»: منخفضًا جويًّا كان السبب وراء تساقط الأمطار

أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تقدير موقف، حول حدة الأمطار والتغير المناخي.

وتوصلت اللجنة إلى أن منخفضًا جويًّا تعرّضت له البلاد في الفترة الراهنة، هو ما أدى إلى تساقط الأمطار بتفاوت بين منطقة وأخرى، ففي بعض المناطق كانت بسيطة مثل القاهرة لكنّها كانت شديدة في مناطق أخرى مثل المنصورة التي شهدت تساقط الثلوج.

وقالت التنسيقية فى بيان لها، إن التغير المناخي وتداعياته باتت التحدي الأهم عالمياً الذي يواجه العالم، وأن العقود الأربعة الأخيرة شهدت الظواهر المناخية المتطرفة، التي يعد هذا التغيّر وارتفاع درجات حرارة الأرض السبب الرئيس وراءها، زيادة كبيرة في أعدادها، حيث ارتفعت من 80 ظاهرة إلى 400 ظاهرة سنوياً.

وحول تأثر مصر من التغير المناخي، قالت اللجنة إن غرق الآثار والمنازل القديمة بعدة مدن أشد الأخطار، وكذلك توقف الدراسة والعملية التعليمية، فضلا عن تأثر الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، وتأثر الخطوط الجوية وحركة الملاحة الجوية والبحرية.

وأوصت اللجنة ببذل جهود مشتركة في إطار عملية التخفيف والتكيّف على حد سواء، بما يسهم في زيادة نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المستهلكة، وسن قانون للحد من الانبعاثات المسببة لتغيّر المناخ، وتوفير بدائل صديقة للبيئة للحد من الغازات الدفيئة.