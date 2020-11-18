محمود حميده يحيي ذكرى ميلاد أحمد زكي بصورة من صندوق الذكريات

حرص الفنان محمود حميده على إحياء ذكرى ميلاد الفنان المبدع أحمد زكي، حيث جمعته صداقة قوية بينه وبين الراحل أحمد زكي استمرت لسنوات.
نشر "حميده" صورة من صندوق الذكريات جمعته بالنجم الراحل من أحد أعمالهما سويًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق محمود حميده على الصورة، قائلًا: "اليوم الموافق ١٨ نوفمبر هو ذكرى ميلاد الإمبراطور أحمد زكي.. رحمة الله عليه".
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الجدير بالذكر، أن الفنان الراحل أحمد زكى، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قدم في مشواره نحو النجومية الكثير من الأفلام، التي تقدر بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.
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