الإفتاء: لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم قطعًا

أعلنت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي "قطعي" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام.

وقالت الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل.

وتابعت:" فالأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

كانت قد، أثارت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، جدلا واسعا، بعد فتواها بجواز زواج المسلمة من غير المسلم، مُعللة إنه لا يوجد نص قرآني يحرم زواجهما، بشرط أن يكون من أهل الكتاب، أي يحمل الديانة المسيحية أو اليهودية.

وتابعت "نصير": "غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها، فلا مشكلة في الزواج منه".

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وأوضحت أنه في هذه الحالة فإن الأولاد سينتسبون للزوج، لذلك كان رأي الفقهاء برفض زواج المسلمة من غير المسلم خشية أن تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية، فيتناقص عدد المسلمين.