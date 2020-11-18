بعد انتشار صور محمد صلاح بدون كمامة.. مصور الفرح: خلعها 5 دقايق بس

بعد تداول صور نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو بدون كمامة أثناء حضوره فرح شقيقه، في الإعلام المصري والإنجليزي على حد سواء، وانتشار التعليقات الناقدة للاعب لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية، رغم دعوات الشفاء التي لاحقته من أنحاء العالم.

وقال إسماعيل بدر، وهو مصور حفل زفاف شقيق محمد صلاح: إن نصر صلاح طوال الوقت يقوم بتحفيزه للاستمرار وحصد نجاحات أكثر، مؤكدًا انه من أوائل المعجبين بتصويره، مضيفا أن صلاح صديقة منذ أربع سنوات وقام بالاتفاق معه على تصوير حفل زفافه.

وأضاف إسماعيل بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن محمد صلاح حاول الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة على قدر المستطاع، منوها إلى انه لم يقم بنزع الكمامة سواء خمس دقائق فقط طوال حفل الزفاف.

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وتابع أن محمد صلاح كان يحاول الالتزام بارتداء الكممة طوال الوقت، وحتى الحارس الخاص به كان يرتديها طوال الزفاف ، إلى جانب غسل اليدين بالكحل كل فترة ولكن على الرغم من ذلك أصابته الكورونا .