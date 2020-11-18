لجنه الشئون الخارجية تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد

عقدت لجنه الشؤون الخارجيه احدي اللجان النوعيه لتنسيقيه شباب الأحزاب والسياسين اجتماعها الأول بمقر التنسيقية، و بحضور أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنه خطة العمل فى المرحلة القادمة و التى تم تقسيمها إلى ثلاث محاور أساسية و هى الشئون العربيه- الشئون الأفريقيه- الشئون الدوليه) و تم الأتفاق على آليات و خطط العمل للفتره المقبله.
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و هذا و قد وضعت اللجنه بعض المشاريع قيد التنفيذ و التحرك الفورى علي الصعيد الداخلي و الخارجي طبقا لآخر المستجدات علي الساحه الدولية وأبرز الملفات الخارجيه و السياسات الدوليه ، ومن أبرز تلك الملفات تعزيز العلاقات مع الشباب الأفريقي، وشباب حوض البحر المتوسط.
وتستعد اللجنه لإطلاق أولي مشاريعها مع بدايه شهر ديسمبر بعقد سلسله من اللقاءات وإطلاق حمله تعريفية عن التنسيقيه خارجيا.
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