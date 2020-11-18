مدرسة "الشهيد ياسر عصر".. محافظ القليوبية يوافق على تغيير اسم مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية

أبدى محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، موافقته على طلب أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، والذى ناشدت الجهات التنفيذية بتغيير اسم مدرسة "مشتهر الصناعة" إلى مدرسة "الشهيد ياسر عصر".

وكانت أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي وافته المنية إثر محاولته السيطرة على حريق بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة، قد تقدمت بطلب إلى محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الشهيد على "مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية"، كتكريم من المحافظة لروح الشهيد الذى ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات من الأرواح.

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