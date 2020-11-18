مدرسة "الشهيد ياسر عصر".. محافظ القليوبية يوافق على تغيير اسم مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية

أبدى محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، موافقته على طلب أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، والذى ناشدت الجهات التنفيذية بتغيير اسم مدرسة "مشتهر الصناعة" إلى مدرسة "الشهيد ياسر عصر".
وكانت أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي وافته المنية إثر محاولته السيطرة على حريق بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة، قد تقدمت بطلب إلى محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الشهيد على "مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية"، كتكريم من المحافظة لروح الشهيد الذى ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات من الأرواح.
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وأكدت أسرة الشهيد أن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رحب بالأمر، مؤكدا أن الشهيد ضحى بنفسه لإنقاذ الكثير من الأرواح ولابد من التكريم اللائق له كما انه سيتم عرض الطلب على أقرب مجلس تنفيذي ومن المؤكد انه سينال موافقة الجميع تخليدا لذكرى الشهيد الراحل.
وكان المركز الاعلام لمحافظة القليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قد تقدم بالنعى إلى أسرة الشهيد، مؤكدًا أنه بطل من نوع خاص قدم نموذجًا رائعًا فى التضحية والإيثار والذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا انه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.
ويمثل الشهيد ياسر عصر نموذجا واحدا من بين نماذج عديدة فى لوحة شرف تضم مئات الأبطال والمصابين من أبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.
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