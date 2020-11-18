جولة ليلية مفاجئة.. صور.. محافظ الجيزة يوقف مدير موقف سرفيس الجيزة عن العمل

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ووجه محافظ الجيزة إنذارا شديد لرئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الجادة والدورية على مدار اليوم للحالة العامة للمواقف ومدى التزام سيارات السرفيس بالإجراءات المنظمة للعمل وخطوط السير وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، كما قرر إيقاف صرف الحافز الخاص برئيس جهاز السرفيس لمدة 3 أشهر.
قرارات محافظ الجيزة، جاءت عقب الجولة الليلية المفاجئة التى قام بها على موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، للوقوف على الحالة العامة للموقف، ومدى التزام المركبات بالوقوف بداخله، والإجراءات المنظمة له، وتواجد الموظفين المسؤولين عن تنظيم العمل داخل الموقف خلال فترات العمل المسائية.
وضبط محافظ الجيزة عددا من المخالفات داخل الموقف، شملت عدم التزام العاملين بمتابعة انتظام العمل بالبوابات وحركة السير، إلى جانب انتشار المخلفات، وبعض إشغالات أصحاب الأكشاك داخل الموقف، بما يعيق حركة سير المواطنين.
كما وجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وجهاز السرفيس، بتشديد الرقابة على الموقف والعاملين على مدار الساعة، ورفع مستوى النظافة به، للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير له ورفع أى إشغالات.
كما شملت جولة المحافظ المسائية متابعة أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحى جنوب الجيزة، موجها بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، التى تم وضعها لتنفيذ الأعمال، دون إخلال بأى منها واستلام الأعمال النهائية، من خلال لجنة متخصصة، مشددا على رئيس الحى بضرورة رفع كافة الإشغالات بالشارع، ومنع أى تعدى على أعمال التطوير.
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