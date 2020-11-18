بيت العائلة المصرية يهنئ البابا تواضروس بذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع بيت العائلة المصرية، برئاسة الدكتور محمد شامة، أمين ‏عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والأمين ‏العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر ‏للوجه البحرى، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية ‏بالمحافظات، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وإنجازات بيت العائلة.‏

ثم ‏عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات أهم الإنجازات والمعوقات التى ‏واجهتهم، كما تم مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.‏

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، وفقا لبيان صحفى، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة ‏المصرية من كل المحافظات يأتى فى إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء ‏بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة فى حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره ‏فى تناغم المجتمع المصرى وترابطه.‏

وشدد الأنبا إرميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، على عدم قبول الإساءة ‏للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا على ضرورة التصدى لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت ‏وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام ‏والمواطنة والتعايش السلمى ولا مجال للإساءة إليها.‏

وقال الدكتور محمد الأمير منسق بيت العائلة المصرية، إن "الهدف من بيت العائلة تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفهم، ولذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه ‏المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالى"، مشيدًا بالمجهودات التى قام بها ‏أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.‏