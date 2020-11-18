بيت العائلة المصرية يهنئ البابا تواضروس بذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع بيت العائلة المصرية، برئاسة الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وإنجازات بيت العائلة.
ثم عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات أهم الإنجازات والمعوقات التى واجهتهم، كما تم مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، وفقا لبيان صحفى، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة المصرية من كل المحافظات يأتى فى إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة فى حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره فى تناغم المجتمع المصرى وترابطه.
وشدد الأنبا إرميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، على عدم قبول الإساءة للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا على ضرورة التصدى لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام والمواطنة والتعايش السلمى ولا مجال للإساءة إليها.
وقال الدكتور محمد الأمير منسق بيت العائلة المصرية، إن "الهدف من بيت العائلة تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفهم، ولذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالى"، مشيدًا بالمجهودات التى قام بها أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.
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