بعد أزمة آمنة نصير.. الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب بالابتعاد عن إثارة الفتن

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس، ترصد كل ما تم نشره وإذاعته بشأن التصريحات المنسوبة للدكتورة آمنة نصير، عن زواج المسلمة بغير المسلم، فى إطار متابعة الأحداث الجارية.





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