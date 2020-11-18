وزير القوى العاملة: توجيه 100 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمرحلة الثانية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية بتوجيه 100 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة بمرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية dmc، أن المستفيدين بالمرحلة الأولى بمنح العمالة غير المنتظمة مليون و600 ألف عامل للتسهيل المعيشة فى ظل حائجة كورونا.

كان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، مؤكداً أن تلك الزيارات تركت انطباعاً شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، كما أنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، وفى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

وفي هذا الصدد، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لمركز قيادة الدولة الاستراتيجي، وقال رئيس الوزراء: أود أن أسجل كمواطن مصري مدى الشعور بالفخر والانبهار بما رأيته داخل هذا المركز من إمكانات تؤكد مدى قوة هذه الدولة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الإطار سيسجله التاريخ، موجهاً الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز غير المسبوق.

في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء التهنئة لوزيرة التضامن السابقة غادة والي، والتي تشغل حالياً منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فيينا، لحصولها على تكريم من واحدة من كبريات الصحف في النمسا، وذلك كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسئولية، مؤكداً أن اضطلاع مسئول مصري بمهام هذا المنصب الرفيع يمثل مصدر فخر لنا جميعاً.

كما نوه رئيس الوزراء لتقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر حديثا عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات "مصر الرقمية"، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية " Dive Magazine " محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل 10مناطق للغطس في العالم لعام 2020، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.