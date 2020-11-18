فى 7 نقاط.. تعرف على خطوات تثبيت برنامج موقع رئاسة الجمهورية على هاتفك

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقتًا سابق تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة. وينشر " دوت الخليج " فى سبع نقاط خطوات تثبيت البرنامج الخاص بموقع رئاسة الجمهورية: خطوات تثبيت البرنامج الخاص بموقع رئاسة الجمهورية: 1_ فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل. 2- فى خانة البحث نقوم بكتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية" أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency". 3- ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر علن الأيقونة. 4- نقوم بعد ذلك بالنقر علي زر تثبيت أو تنزيل. 5- بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل. 6- سنجد علن سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصرالعربية" موجود فى برامج الهاتف. 7- نقوم بالنقر علن ايقونة "رئاستة جمهورية مصر العربية" ستيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا.

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