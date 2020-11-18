الأعلى للإعلام يرصد المنشور بشأن تصريحات منسوبة لـ آمنة نصير

أكد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام أن لجنة الشكاوى بالمجلس تقوم برصد كل ماتم نشره واذاعته بشأن التصريحات المنسوبة للدكتورة آمنه نصير عن زواج المسلمة بغير المسلم. يأتى ذلك فى إطار متابعة الاحداث الجارية. وأشار المجلس أنه يطالب الجميع بالابتعاد عن القضايا التى تثير الفتن وانه لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات المناسبة المنصوص عليها فى قانونه.

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