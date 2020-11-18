الصيادلة تقاطع شركة ابن سينا وتتحذ إجراءات قانونية لمنع بيع الأدوية أون لاين

قررت النقابة العامة لصيادلة مصر البدء في تنفيذ قرار اجتماع النقابة العامة والنقابات الفرعية والخاص بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع احد التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضحت النقابة انها اجتمعت يوم الاحد الماضى مع مسئولى شركة ابن سينا فارما لتوزيع الادوية، واسفر الاجتماع عن امهال الشركة 48 ساعة لالغاء التطبيق بناء على طلبها، وبعد انتهاء المهلة ورد الى النقابة العامة رد الشركة فى خطاب تؤكد فيه استمرارها فى استخدام التطبيقات الالكترونية لبيع الادوية وبالتالي التعامل مع الجمهور مباشرة من خلال هذه التطبيقات .
ورفضت النقابة رد الشركة شكلا وموضوعا، مؤكدة على موقفها القانوني والمهني وحقها في حماية المريض المصري ومهنة الصيدلة .
ودعت النقابة العامة كافة النقابات الفرعية بالمحافظات لتشكيل لجان للاشراف علي الالتزام بالمقاطعة ، مؤكدة انها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر واتخاذ اللازم.
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