على رأسها مودرنا.. خبير أوبئة يوضح موقف مصر من لقاحات كورونا

قال الدكتور إسلام عنان خبير الأوبئة، انه لا يوجد تعاقد مع مودرنا بشأن لقاح فيروس كورونا، بطريقه مباشره، ولو اشترت منظمة الصحة العالمية اللقاح عن طريق الكوفاكس، سيتم حصول مصر عليه.

وأوضح عنان، أن مبادرة COVAX للتوزيع العادل للقاحات اصبح عندها التمويل اللازم (٢ مليار دولار) لامداد اللقاحات للدول ومنها مصر بلقاحات تكفي ٢٠ مليون شخص من اي لقاح موافق عليه بعد ان كانت متعثرة الشهر الماضي.

واكد عنان، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، ان وزارة الصحة تعاقدات مباشرة بعيدا عن COVAX لشراء لقاحات في اول السنة فور الموافقة على اللقاحات سواء من روسيا او الصين او امريكا.

وأوضح خبير الأوبئة، ان نقل التكنولوجيا ما بين ڤاكسيرا المصرية (المصل واللقاح) والشركة الصينية كانسينو لبداية تصنيع اللقاح في مصر على منتصف ٢٠٢١.

واضاف عنان، ان شركة فاركو المصرية هتشتري اللقاح الروسي في حال الموافقة عليه في اول ٢٠٢١ وعلى اتفاق لنقل التكنولوجيا على منتصف ٢٠٢١ ايضا للتصنيع المحلي.

وأشار إلى أن شركة ايفا فارما ايضا تبحث نقل التكنولوجيا مع احدى الشركات المصنعة للقاحات لكنها لم تحددها.