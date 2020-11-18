تحيا مصر ينشر تفاصيل خدمات الربط الإلكتروني من خلال نظام الشباك الواحد بمقرات الغرف التجارية

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون، برئاسة مجلس الوزراء، لبدء تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

حضر التوقيع، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

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ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وسعيها الدائم نحو تطوير تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق تيسير وتسهيل تقديم تلك الخدمات إلى جمهور العملاء وبصفة خاصة التجار والمستثمرين.

ويأتي التعاون في إطار دور جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتولى مسئولية أعمال التسجيل لجميع الأنشطة التجارية، من خلال إشرافه على مكاتب السجل التجاري التابعة له، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدماتها من خلال الاختصاصات المنوطة بها لكافة التجار والمستثمرين، وفي ظل كون "الاتحاد العام للغرف التجارية" هو المنسق لجهود كافة الغرف التجارية، وتنظيمات رجال الأعمال، حيث يهدف التعاون إلى الاستفادة من تواجد مكاتب السجل التجاري داخل مقرات الغرف التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال نشاط الشباك الواحد.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين، وتقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني من خلال نظام الشباك الواحد بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، و"الاتحاد العام للغرف التجارية"، وإنشاء مركز معلومات التجارة، والذي يحقق للمُستثمر قاعدة بيانات تساهم في تنمية استثماراته بالشكل الصحيح، ويخدم بدوره مُتخذ القرار، فضلاً عن إعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية، وحركة السلع في الأسواق، من مبيعات ومخزون وأسعار في شكل دراسات وبحوث ونشرات.

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