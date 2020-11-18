"وضع نصب عينيه تحقيق مصلحة المواطنين عملاً وليس قولاً"..تحيا مصر ينشر أبرز جهود حزب مستقبل وطن في خدمة المجتمع

نشر حزب مستقبل وطن علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي – فيس بوك- أبرز جهوده خلال الفترة الماضية والتى وضع فيها نصب عينيه تحقيق مصلحة المواطنين عملاً وليس قولاً .

ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الأمانة المركزية للحزب وأمانات المحافظات على مستوى الجمهورية النزول للشارع ومُشاركة المواطنين مشاكلهم والمُساهمة في توفير الحلول لتلك المشكلات باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام حزبى لجميع أعضاء الحزب ..

وفيما يلى نستعرض أبرز جهود الحزب خلال الفترة الماضية :



• يهتم الحزب بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ..

حيث قام بتنظيم حوالى " 3000 " قافلة طبية منذ عام 2018 وعلاج حوالى " 25000 " مواطن من فيروس سى بالمجان بكافة محافظات الجمهورية .

.. كما ابتكر الحزب فكرة تجهيز أتوبيسات كعيادات مُتنقلة بأطقمها الطبية لتقديم خدماتهم العلاجية للمواطنين .

• توزيع حوالى " مليون ونصف " مطبوع إرشادى بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين والحد من مخاطر إنتشار فيروس كورونا وسُبل الوقاية منه وتوزيع حوالى " 80 ألف " حقيبة تحتوى على بعض وسائل التعقيم والتطهير ( كمامات – قفازات طبية – مواد مُطهرة ) بمختلف المحافظات ..

فضلاً عن تشكيل مجموعات من شباب الحزب وبعض المتُخصصين لإجراء عمليات تطهير

وتعقيم ( دور العبادة – المصالح حكومية والخدمية – وسائل النقل والمواصلات – ماكينات الصرف الآلى – منشآت سياحية ) بمختلف المحافظات .

• تنظيم العديد من القوافل البيطرية بجميع المناطق الريفية للكشف على الماشية وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار برامج دعم الفلاح المصرى .

• إقامة حوالى " 350 " معرض منذ عام 2018 بجميع المحافظات لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة، والتكفل بدفع المصروفات لحوالى " 85000 " من الطلبة الغير قادرين مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة سنوية قبل بدء العام الدراسى .

• مساعدة حوالى " 2000 " من الشباب المُقبلين على الزواج ( على مدار سنتين ) من خلال تجهيز الفتيات بالأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات بالعديد من محافظات الوجهين ( البحرى والقبلى ) استفاد منها ما يقرب من مليون أسرة على مدار سنتين .

• توزيع كمية من البطاطين " حوالى 2 مليون بطانية " على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة منتظمة قبل بدء موسم الشتاء من كل عام .

• إقامة عدد " 1000 " منفذ لبيع السلع الغذائية والتموينية من ( اللحوم –الدواجن – الأسماك ) والخضروات بأسعار مخفضة في إطار المُساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين .

• توقيع العديد من البروتوكولات مع بعض الشركات والمصانع الخاصة بشأن إقامة منتديات لتوفير فرص العمل للشباب، حيث تم توفير ما يقرب من " 7000 " فرصة عمل لهم بمختلف المحافظات على مدار عامين .

• توزيع كميات من المواد الغذائية المجانية على الأسر الفقيرة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا خاصةً خلال شهر رمضان، استفاد منها حوالى مليون أسرة على نطاق كافة المحافظات .

• إقامة العديد من السرادقات أمام البنوك ومكاتب البريد، والدفع بالعديد من شباب الحزب لتنظيم عملية صرف المعاشات لكبار السن، والمنح المقدمة من الدولة لمتضررى فيروس كورونا، مع مراعاة الإرشادات الصحية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن .

• إعادة تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتوزيع العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً في العديد من المحافظات .

• توزيع حوالى " 2 مليون " شنطة رمضان ووجبات جاهزة على العمال خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن توزيع كميات كبيرة من حلوى المولد على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات وذلك على مدار العامين الأخيرين .

• تبنى الحزب لمبادرات مختلفة تم من خلالها مساعدة العديد من الحالات الإنسانية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتقديم أوجه الدعم لهم المتمثل فى ( إيجاد فرص عمل – توفير سكن – التكفل بمصاريف التعليم – توفير العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية ) .

• عقد العديد من الندوات التثقيفية في كافة المجالات بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسى للحزب بحضور العديد من السادة الوزراء وبعض الشخصيات العامة، فضلاً عن عقد العديد من ورش العمل بمقرات الحزب بجميع المحافظات لتدريب السيدات والشباب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومفهوم الأمن القومى .

• إقامة مسابقات رياضية ومعسكرات شبابية أبرزها دورى مستقبل وطن للكرة الخماسية على مستوى الجمهورية وتكريم الفرق الفائزة .. فضلاً عن تفعيل كافة الأنشطة الرياضية بنادى مستقبل وطن بالسيدة زينب .

• إضطلاع الحزب بالتكفل بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لعدد ( 27000 ) مخالفة بناء بواقع ( 1000 ) مخالفة بكل محافظة .

• جدير بالذكر إضطلاع الحزب بتبنى مبادرة تستهدف حث رجال الأعمال والمؤسسات الإقتصادية لتفعيل دورهم المجتمعى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المستمرة بشأن ضرورة التخفيف على المواطن البسيط من خلال المُساهمة في التكفل بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على مستوى

كافة محافظات الجمهورية .

• قيام الحزب بافتتاح مركز طبى متكامل بمنطقة مساكن شيراتون يضم كافة التخصصات الطبية ومختلف أنواع الأشعة للمساعدة فى توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة عقب ماحققه المجمع الطبى للحزب بمحافظة الشرقية من نجاح ملحوظ أشاد به أهالى المحافظة .