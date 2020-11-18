بجاكيت النمر الأسود.. إبراهيم عيسى يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي

نشر الكاتب إبراهيم عيسى، صورة له مرتديًا "جاكيت" الفنان أحمد زكي الذي أهداه له عقب إنتهاء تصوير فيلمه، ليظهر به بشكل منمق وأنيق في ذكرى ميلاد النمر الأسود.
كتب "عيسى"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "أنهى أحمد زكي تصوير الفيلم بهذا الجاكت ثم أهداه لي ولا يزال في دولابي حتى الآن.. أرتديه اليوم في ذكراه".
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الجدير بالذكر، أن الفنان الراحل أحمد زكى، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قدم في مشواره نحو النجومية الكثير من الأفلام، التي تقدر بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.
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