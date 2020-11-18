احتجاجات في ألمانيا على قوانين مكافحة فيروس كورونا

خرج عدد كبير من المواطنين بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجًا على آخر مساعى الحكومة لفرض قيود من شأنها مكافحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

ورصدت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" المحتجين يحتشدون بوسط العاصمة برلين، يقرعون الأوانى ويطلقون الصفارات، للإعراب عن اجتجاجاتهم.

دعت الشرطة المحتجين لمغادرة المكان مع محاولتهم المتعددة لاقناعهم بالتفرق، غير أن ذلك قوبل بصيحات استهجان، مع الرغبة فى الوصول إلى المنطقة المطوقة حول البرلمان حيث يتم مناقشة إضافات جديدة لقانون مكافحة العدوى.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

