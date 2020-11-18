شاهد .. أول فيديو للمصريين التسعة بعد إجلائهم من إقليم التيجراى بإثيوبيا

ويظهر فى الفيديو لقطات المصريين التسعة وهم يدخلون إلى مطار أديس أبابا الدولى، بصحبة مدحت خليل نائب قنصل مصر، لتسهيل إجراءات سفرهم على رحلة الخطوط الإثيوبية، فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وامتدت مساعى السفارة على مدى أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات فى إقليم التيجراى فى 4 نوفمبر 2020 بدعم كامل ومقدّر من جانب مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة فى أديس أبابا، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتنسيق وتعاون مع السلطات الإثيوبية المعنية.

وفور وصول المواطنين المصريين، الذين كانوا يعملون بإحدى شركات تجميع الأجهزة ومنتجات الكارتون والمنتجات الورقية بإقليم التيجراى، إلى أديس أبابا صباح الأربعاء 18 نوفمبر ضمن قافلة الاجلاء الانسانية التى قامت الأمم المتحدة بترتيبها، أنهت السفارة المصرية الإجراءات المطلوبة مع السلطات الإثيوبية التى أبدت كل التعاون، وجرى نقلهم للإقامة بأحد الفنادق.

ويجرى الانتهاء حاليا من إجراءات سفر المواطنين المصريين فى أقرب وقت ممكن، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتبعة فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وناشدت السفارة المواطنين المصريين المقيمين فى أثيوبيا بمداومة التواصل مع السفارة لأداء الخدمات القنصلية المعهودة، والاطمئنان على سلامتهم على خلفية التطورات الجارية.