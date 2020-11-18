معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز فى مؤشر الرخاء 2020 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافًا تناول النسخة الـ 14 من المؤشر السنوى للرخاء 2020، والذى تقدمت مصر فيه 3 مراكز؛ حيث جاءت فى المركز الـ 121 مقارنة بالمركز 124 فى نسخة 2019.





ويُقيِّم المؤشر الصادر عن معهد "ليجاتم" أُطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى 167 دولة حول العالم، من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر فى معظمها. وأوضح المؤشر أن مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطورًا فى محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، لتقدمها 12 مركزًا خلال الـ 10 سنوات السابقة فى المحور، بالإضافة إلى تقدم مصر 16 مركزًا فى محور "جودة الاقتصاد" المعنى بقياس ثبات متغيرات الاقتصاد الكلى، والأداء المالى، ودرجة اندماج رأس المالى البشرى، ودرجة التنافسية والإنتاجية.

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