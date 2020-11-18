مدبولى: الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.





الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تحويل السيارات الخاصة والحكومية للغاز الطبيعى

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع فى إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة فى محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك فى ضوء تنامى الاتجاه العالمى لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولى الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

ويأتى التوجه الحالى نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعى، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، الذى بدأت الحكومة فى التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعى لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع فى محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد فى مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالى 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى؛ بهدف الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذى سيواكبه زيادة عدد المحطات التى تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى، مع مراعاة توزيعها الجغرافى لتغطى كافة أنحاء الجمهورية.