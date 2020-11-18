البابا تواضروس يشارك في الحفل السنوى للمركز الإعلامي القبطى بمسرح الأنبا رويس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الحفل السنوى للمركز الإعلامي القبطى الأرثوذكسي بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني المركز الإعلامي والخدمات والمنشآت الجديدة الموجودة بالمركز، حيث أشاد بالتطوير الذى الذى يشهده المركز تحت قيادة القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له - إن التربية الإعلامية أمر ضرورى للأجيال القادمة حتى تتكون لهم الرؤية والثقافة اللازمة لبنيان الوعى والشخصية بطريقة صحيحة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسئول عن المركز الإعلامي الخاص بالكنيسة إن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم مجموعة من الخدمات الإعلامية من أهمها إطلاق قناة coc والتى تهدف الوصول إلى الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني دشن اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بقصرية الريحان بمصر القديمة بحضور عدد من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.