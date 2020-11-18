النقل: زيادة الصادرات بالموانئ المصرية 36 % عن العام الماضي

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 377 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 202 الف طن بنسبة زيادة 36% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بالإضافة الى نسبة زيادة 15 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 175 الف طن وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسوية.
شهد ميناء سفاجا تداول 286 الفا و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 144 الفا و500 طن و صادر 142 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 الف طن وصادر 11 الفا و500 طن بضائع ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 الف طن بكمية وارد الف طن و صادر 21 الف طن بضائع ، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 الاف و500 طن بروبلين وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الفا و500 طن فوسفات .
ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ .
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