معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الرخاء 2020

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا تناول النسخة الـ 14 من المؤشر السنوي للرخاء 2020، والذي تقدمت مصر فيه 3 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ 121 مقارنة بالمركز 124 في نسخة 2019.

ويُقيِّم المؤشر الصادر عن معهد "ليجاتم" أُطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في167 دولة حول العالم، من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر في معظمها.

وقد أوضح المؤشر أن مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطورًا في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" لتقدمها 12 مركزًا خلال الـ 10 سنوات السابقة في المحور، بالإضافة إلى تقدم مصر 16 مركزًا في محور "جودة الاقتصاد" المعني بقياس ثبات متغيرات الاقتصاد الكلي، والأداء المالي، ودرجة اندماج رأس المالي البشري، ودرجة التنافسية والإنتاجية.