كل واحد يدفع 10جنيه.. مرشح خاسر بدار السلام يتبنى فكرة حل مشكلة البطالة بكوباية شاى

نشر المرشح السابق، لمجلس النواب عن دائرة "البساتني ودار السلام"، علاء أبو المجد، فكرة تقترح حل مشكلة البطالة بسعر كوباية الشاى أو القهوة.
وجاء فى منشور له على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" قرر المهندس علاء أبو المجد، تبنى فكرة القضاء على البطالة فى منطقة دار السلام، وذلك من خلال تبرع كل شخص فى المنطقة بسعر كوباية الشاى، أو قهوة، وإذا وصل عدد المتبرعين إلى 500 ألف من أهالى المنطقة، سوف نتمكن من الحصول على 5 مليون جنيه، وبالتالى يمكننا بناء مصنع كل شهر".
وعلق عدد كبير من المواطنين بالترحيب لتلك الفكرة، بشرط أن تتبناها جمعية خيرية، تخضع للرقابة المالية، بينما رفض البعض الأمر من الأساس، مبررين ذلك بأنه ليس من السهل حل أزمة البطالة بتلك الصورة، خاصة فى حالة عدم وجود مصداقية من الجمعيات، وبالتالى قد تتعرض الأموال إلى السرقة.
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وكان علاء جاد، مرشحًا فى دائرة "البساتين ودار السلام" فى الانتخابات البرلمانية، ولم يتمكن من تحقيق الفوز فى العرس الانتخابى.
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