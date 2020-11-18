فقهاء الفتنة.. أمنة نصير تُثير أزمة بعد فتوى زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (فيديو)

أعادت تصريحات الدكتورة أمنة نصيير، الأستاذة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، قضية استغلال الفقهاء والعلماء إلى المنصات التواصلية مع الجمهور وإطلاق الفتاوي الجدلية التي تخالف العادات والتقاليد المجتمعية، والتي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

اتهامات شديدة لعدد من الفقاء والعلماء ووصفهم بالفتنة نظرًا لرغبتهم في تحقيق مكاسب مادية أو شهرة وانتشار عبر مناقشة الخلافات مستندين إلى المثل "خالف تعرف"، ومستغلين بعد القنوات التليفزيونية والبرامج الغير مهنية في إطلاق شائعاتهم.

فتوى الدكتور أمنة نصير التي أثارت الجدل وأصبحت ترند الجمهور في مختلف وسائل التواصل، كانت كالتالي: "لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب "مسيحي أو يهودي.. وأن غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن إلى سماهم كده، يعني مهماش عباد أصنام يعني مهماش منكرين لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عننا".

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وتابعت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر في الفتوة الجديدة المثيرة للجدل: "أنه في مثل هذه الحالة إذا هو الزوج طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها.. الأولاد في هذه الحالة يتبعوا مين؟ الأولاد يتبعوا الأب". وتابعت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر في الفتوة الجديدة المثيرة للجدل: "أنه في مثل هذه الحالة إذا هو الزوج طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها.. الأولاد في هذه الحالة يتبعوا مين؟ الأولاد يتبعوا الأب". وليست هذه هي الموقف والفتوى الأولى لأمنة نصير، حيث سانجت مسبقًا وزارة الصحة بالسماح بإعطاء الرجال وسائل منع الحمل بدلاً من النساء، عبر حقنة لقتل الحيوانات المنوية بشكل كامل لديه، وأكد حينئذ أن تحديد النسل حلال وكان على عهد النبي ولكن قتل الحيوانات المنوية حرام شرعاً. ويأتي ضمن فتاوى نصير المثيرة للجدل اعتبار النقاب عادة يهودية وليس زياً إسلامياً، وأن المرأة اليهودية التي تخرج خارج منزلها بدون نقاب تعتبر خارجة عن الدين. كما شهد تاريخ تصريحات أمنة نصير لوسئال الإعلام مواقف عدوانية، وذلك حينما طالبت بإلغاء المعاهد الأزهرية تماماً واعتبرتها قنبلة موقوته، بالإضافة إلى تصريح أخر بأن هناك 4 مليون مصري مرتد. لم يتوقف تاريخ تصريحات الدكتورة أمنة نصير عند هذا الحد، بل إنها أفتت بجواز مشاهدة الراقصة في المسلسلات والأفلام والأفراح.. إقرأ أيضًا.. عبد الله رشدي لـ آمنة نصير: زواج المرأة المسلمة من غير المسلم "زنا"