شباب التنسيقية يشاركون في مؤتمر تفعيل أدوار الشباب في الحياة العامة بجامعة أسيوط

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تفعيل أدوار الشباب في الحياة العامة، الذي نظمه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة في جامعة أسيوط، ومركز خدمات التنمية، أمس الثلاثاء، كمعقبين على عدد من أوراق السياسيات المطروحة خلال المؤتمر.
وكرم رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، وفد التنسيقية، وعددا من الباحثين في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وعقبت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ورقة عمل "التمكين الاقتصادي للفتيات وتعزيز فرصهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر"، التي تم طرحها في الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر، وشاركت إيمان طلعت وسلمان إسماعيل، عضوا التنسيقية، في التعقيب على ورقة السياسات العامة التي جاءت بعنوان: "تعزيز العمل التطوعي في مصر"، في الجلسة الختامية للمؤتمر.
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