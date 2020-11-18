حقيقة وفاة الفنان حسن يوسف متأثرًا بفيروس كورونا

تصدر الفنان حسن يوسف محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إنطلاق عدد من الشائعات حول وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار فزع عائلته.

انتشرت العديد من الشائعات حول وفاة الفنان المصري حسن يوسف زوج الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة وفاة حسن يوسف بعد إصابته بكورونا



حسن يوسف، نفى ما تردد حول شائعة وفاته ومرضه ووفاة زوجته الفنانة شمس البارودى، مؤكدا أنهما بصحة جيدة وفى منزلهما، قائلا: "صحينا امبارح على الخبر بتاع المرض ده، ولسه بنفتح التليفون، لقيتهم مموتين شمس البارودى وبيقولوا لها وداعا شمس البارودى، كل يوم يختاروا لهم حد يموتوه".

وهاجم يوسف مروجى، الشائعات، معتبرًا أن الأمر ممنهج وبخاصة أنه ليس الفنان الأول الذى يتعرض لشائعة الوفاة، قائلا: "الناس دى معندهاش دين ولا يقرؤون قرآنا ولا سنة، والشائعات ضد القرآن والسنة".

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وتابع: "حاسس إن الموضوع ممنهج، إشمعنى الفنانين؟! مجابوش حد من الإعلام، وعمرو أديب يفصل 4 أحصنة محدش جاب سيرته ليه".