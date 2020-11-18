بوتين يفرض عدد من الإجراءات الصارمة للحد من فيروس كورونا في روسيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن قلقه من الوضع الوبائي بروسيا، بالتزامن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأمر الذي كان من شأنه اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من تفشي كورونا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات الجديدة التي يتم الكشف عنها في تزايد، ويمكننا رؤية ذلك بالأرقام. وللأسف، فإن عدد المضاعفات الخطيرة آخذ في الازدياد. والأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الوفيات في ارتفاع.

اقرأ أيضًا..بوتين: "روسيا تمر بفترة قاسية بسبب فيروس كورونا"



كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.