أحمد كريمة لـ آمنة نصير: زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز .. والأحوال الشخصية قانون ديني

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأحوال الشخصية والمواريث قانون إسلامي ديني وليس مدنيا.

وتابع كريمة مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفة، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حدث إشكال على الزميلة التي تحدثت عن زواج المسلمة بغير المسلم، كما حدث إشكال على الزميل الذي تحدث عن المواريث»، مضيفا «زواج المسلمة بالمسلم يتعلق بالشريعة وليس الفقه».

وأكمل «هناك إجماع من أئمة العلم في كل زمان ومكان على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم».



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