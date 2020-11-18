4مرشحين يتنافسون على مقعدين بدائرة أبو تشت وفرشوط.. أبرزهم أبو نحول صاحب الشعبية الكبيرة ..

تشهد انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة أبو تشت وفرشوط منافسة ساخنة بين ٤ مرشحين لحسم مقعدين. ويأتي أبرزهم أبو نحول مرشح حزب الشعب الجمهوري وصاحب الشعبية الكبيرة الذى يتمتع بعلاقات كبيرة قوية مع كل أبناء الدائرة، والمنفرد بالإعادة على مستوى مركز فرشوط فيما تضم قائمة المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة .

العقيد صلاح أبو الليل مرشح مستقبل وطن واللواء وعبد الفتاح الشحات مرشح حزب الحرية والدكتور حسام عيسى. العقيد صلاح أبو الليل مرشح مستقبل وطن واللواء وعبد الفتاح الشحات مرشح حزب الحرية والدكتور حسام عيسى. ويكثف المرشحون في جولة الإعادة من تحركاتهم بقرى ونجوع الدائرة. وعقد مؤتمراتهم وجولاتهم الانتخابية..

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