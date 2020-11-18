146 طعنا جديدا على نتيجة الانتخابات البرلمانية

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون بجانب الطعون الأخرى، ليقترب عدد الطعون من 250 طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقى الطعون الجديدة، وتتصدى المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لا يجوز الطعن عليها.

وكانت المحكمة حجزت، 100 طعن على المرحلة الثانية والذى يطالب البعض منها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى.

فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وأحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل فى موضوعه.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت اأخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.