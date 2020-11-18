146 طعنا جديدا على نتيجة الانتخابات البرلمانية

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون بجانب الطعون الأخرى، ليقترب عدد الطعون من 250 طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقى الطعون الجديدة، وتتصدى المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لا يجوز الطعن عليها.
وكانت المحكمة حجزت، 100 طعن على المرحلة الثانية والذى يطالب البعض منها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى.
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وأحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل فى موضوعه.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت اأخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
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