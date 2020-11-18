حماية المستهلك: تحويل المدارس التى لم ترد 25٪؜ من مصروفات الباص للمحاكم

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تحويل المدارس التى لم ترد 25٪؜ من مصروفات الباص للمحاكم المختصة، مشيرا إلى أن زيادة عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز فى 2020 ترجع إلى زيادة نسبة الوعى لدى المواطنين.





جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين".

وأوضح فرج أن القانون الصادر عام 2006 لحماية المستهلك، البداية لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن العقوبات تصاعدية، تصل لغرامة تبدأ من عشرة آلاف وحتى مليونى جنيه، والحبس أيضا.

وأشار فرج إلى أنه تم التعامل أيضا مع تجارة الأون لاين، ولمصر سبق فى هذا الشأن، مبينا: "لدينا 63 ألف شكوى فى 2020، والثلاثة أشهر الأخيرة من 2020 بلغ عددها 59 ألف شكوى".

وتابع أن زيادة عدد الشكاوى يرجع لازدياد الوعى، مشيرا إلى أنه تزداد الشكاوى، نتيجة لزيادة الوعى، مؤكدا أن الجهاز يتابع مع المواطن بكل الطرق التكنولوجية واليدوية.

وأشار إلى أن القانون يجرم البيع الوهمى، خاصة فى مجال الإنجاز، حيث ينظم آليات تراجع المشترى فى التعاقد دون مبالغ كبيرة.

ودعا المواطنين للجوء لأقرب وأسهل وسيلة له للشكاوى فى حماية المستهلك، مضيفا: "المصرى يرتاح من خلال المكالمات والحكى ونحن نستمع جيدا له".

وأوضح أن الطالب ممن لم يكمل عامه الدراسى يرد له 25%؜ من قيمة الباص، مشيرا إلى أن نسبة المدارس المستجيبة بلغت 75% واصفا إياها بأنها نسب عالية ومحترمة، والكثير من المدارس استجاب إلى القرار، ومن لم يعمل بالقرار تم استخدام الضبطية القضائية وتم عرضها على المحكمة وستنظر بجلسات محددة.

وتابع : وعن التعامل مع الشركات التى تنتج أدوية مغشوشة ومنتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، يتم التعامل معها طبقا للقانون، وتم ضبط كميات لحوم مغشوشة تورد لأسيوط ومحلاتها الكبرى، وتم ظبط 2.5 طن ألبان مغشوشة تورد لمحافظة المنيا.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "أطلقنا مول سنتر يعمل من 9 صباحا وحتى العاشرة مساء، فضلا عن استخدام الواتس آب، لإرسال المواطنين لشكاواهم، ساعين لتغيير ثقافة شعب واللجوء للشكوى".