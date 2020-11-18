رعاية اجتماعية وصحية.. السجون تطبق معايير وقواعد حقوق الإنسان

غذاء صحى ومشروعات إنتاجية

وانطلاقا من حرص قطاع السجون على توفير حياة كريمة للسجين يتمتع فيها بكامل حقوقه، تم إنشاء سجون جديدة متطورة بهدف تحقيق سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، بالإضافة إلى المستشفيات والعيادات ودور العبادة والملاعب الرياضية.

كما توسع القطاع فى أماكن التريض، ووفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

وحرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية، وذلك للاهتمام بصحة السجناء.

ونجح القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة، فى إجراء 472 عملية جراحية لنزلاء السجون خلال العام الجارى 2020، كما تم إيفاد 38 قافلة طبية لكافة السجون والليمانات لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والعاملين من ضباط وعساكر داخل السجون، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

مظلة الرعاية الاجتماعية

ولم يغفل القطاع الجانب الاجتماعى للسجناء، حيث تم إنشاء مظلة الرعاية والتى شملت أسر نزلاء السجون، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لصرف معاشات لذويهم، وتقديم مساعدات لإعانتهم على المعيشة.

كما أهدت الوزارة، حقائب وأدوات مدرسية لـ 450 من أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد عبارة عن 1000 حقيبة مدرسية.

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وافق القطاع على نقل 2773 نزيلا لسجون بالقرب من ذويهم، لسهولة الزيارات، كما تمت الموافقة على زيارات خارجية لمدة 48 ساعة والتمتع بحرية التنقل لبعض النزلاء، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال ذويهم من نزلاء السجون الاحتفالات الدينية المختلفة.

السماح للسجناء بزيارة ذويهم فى المنازل

وفى خطوة جديدة تعزز إجراءات حقوق الإنسان التى يحصل عليها النزيل فى السجون المصرية، أعلن اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية للسجون، خلال ندوة تثقيفية، أنه تم السماح للسجناء بزيارة ذويهم فى المنازل.

كما أوضح أنه تم إنشاء سجون جديدة بدلا من القديمة، للارتقاء بالسجناء والاهتمام بصحتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بورش النجارة والحدادة، ومستشفيات السجن وإيفاد قوافل طبية لفحص السجناء، بجانب شمول أسر السجناء بالتضامن الاجتماعى، وإعفاء الأبناء من مصروفات ورسوم الدراسة، واستحداث مشروعات إنتاجية جديدة.

كما أعلن عن الإفراج بالعفو عن 21 ألف من نزلاء السجون خلال 2020، وشرطيا عن 13 ألف نزيل.

حماية النزلاء من فيروس كورونا

واتخذت السجون المصرية، عدة إجراءات سريعة وصارمة، مع بدء انتشار فيروس كورونا، تمثلت فى تعليق الزيارة بجميع الليمانات للحفاظ على صحة النزلاء، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لجميع النزلاء بطرق الوقاية.

كما تم تدعيم السجون بأجهزة تعقيم وكشف حرارى للتأكد من سلامة جميع المترددين على السجون المصرية، بهدف الوقاية من فيروس كورونا، وتعيين أطباء فى مختلف التخصصات بجميع مستشفيات السجون، مع تعقيم غرف النزلاء.