رسامة كاهن جديد للخدمة فى طهطا 

ورسم الأنبا أشعياء الشماس رومانى بشاى رزقين كاهن باسم القس ميخائيل بشاى على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بعنيبس، وسوف يقضى الكاهن الجديد الأربعين بدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين العامر بسوهاج.

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