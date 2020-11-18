حماية المستهلك: تحرير محاضر للتخفيضات الوهمية فى الجمعة البيضاء

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجامعة الأمريكية اليوم تحت عنوان "جهاز حماية المستهلك الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته فى صالح المواطنين". وتابع، أن الحملة خاطبت الغرف التجارية بإلزام الجهات المعنية بالعروض التى تقدمها شركات أو محلات، وسيتم تحرير محاضر للمحلات التى تخفض جنيه أو تضع سعر مزيف وتخدع المواطنين بالتخفيض.

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