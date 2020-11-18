تبث على مواقع التواصل باسم COC| البابا تواضروس يطلق قناة مسيحية جديدة

أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بداية بث قناة coc التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال البابا تواضروس الثاني - خلال الاحتفال السنوى للمركز الإعلامي القبطى الأرثوذكسي بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - إن هذه القناة الجديدة سيكون هدفها تقديم كافة الحقائق إلى جانب تنوع المواد التى ستتنوالها خلال الفترة المقبلة. وشهد قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الحفل السنوى للمركز الإعلامي القبطى الأرثوذكسي بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية. وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني المركز الإعلامي والخدمات والمنشآت الجديدة الموجودة بالمركز، حيث أشاد بالتطوير الذى الذى يشهده المركز تحت قيادة القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد دشن اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بقصرية الريحان بمصر القديمة بحضور عدد من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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